Экс-боец UFC Хабиб: отец был большим болельщиком "Спартака"

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал в своих соцсетях, что его отец Абдулманап болел за московский "Спартак" "Отец был большим болельщиком "Спартака", - написал Хабиб.
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