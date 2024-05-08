Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 794 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерии темников
    ....жалко что нет министерств и министров в районных администрациях, а то показатели по аресту самих министров и их д...Ответ сомневающим...
  • Walery
    Ты читать не умеешь... мигрант херов? Там понятно написано - "...надо гидре голову рубить". Гидра - это коррупция, ко...Ответ сомневающим...
  • Игорь Василевский
    А в списки попасть - сделай взнос в развитие партии! Предварительно оговорив его величинуОчередная инициат...

Нефтяные доходы России удвоились

Нефтяные доходы России удвоились

Цены на нефть остаются низкими, 83 доллара за баррель. Однако Блумберг жалуется, что российский бюджет получает от продажи нефти в два раза больше денег, чем год назад — по триллиону рублей ежемесячно (ссылка).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Черных
Не смешите. Цены не главное только для тех, кто сидит в министерствах с миллионными зарплатами плюс привилегии; в Госдуме - с полумиллионными зарплатами и привилегиями; губернаторам и прочим подобным чиновникам, которые воруют миллионамм и миллиардами.... А для простых россиян каждая копейка дорога, так как надо ещё  семью кормить и детей ростить.
Ответить
14 час.
Александр Конкин
Автора наверное выгнали ещё из 1 класса школы..? Как это &#39;слабый рубль, больше доходов&#39;..? Юань был 7.7 стал 12.6.., откуда доход?
Ответить
10 час.
В
Василий
Как говорил один мультяшный герой - &quot;... если бы у меня было бы хоть немножко ума&quot; то я бы ерунду не говорил. Последнее добавил лично для тебя. А теперь попробую объяснить бестолковому - если рубль слабеет, то за полученный доллар приходится больше рублей, теперь попробуй ответить на простенький вопрос - в чем платятся пенсии, зарплаты пособия. конечно имеется и плохая составляющая - инфляция.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх