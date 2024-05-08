Цены на нефть остаются низкими, 83 доллара за баррель. Однако Блумберг жалуется, что российский бюджет получает от продажи нефти в два раза больше денег, чем год назад — по триллиону рублей ежемесячно (ссылка).
Нефтяные доходы России удвоились
Комментарии
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Ирина Черных
Не смешите. Цены не главное только для тех, кто сидит в министерствах с миллионными зарплатами плюс привилегии; в Госдуме - с полумиллионными зарплатами и привилегиями; губернаторам и прочим подобным чиновникам, которые воруют миллионамм и миллиардами.... А для простых россиян каждая копейка дорога, так как надо ещё семью кормить и детей ростить.
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14 час.
Александр Конкин
Автора наверное выгнали ещё из 1 класса школы..? Как это 'слабый рубль, больше доходов'..? Юань был 7.7 стал 12.6.., откуда доход?
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10 час.
В
Василий
Как говорил один мультяшный герой - "... если бы у меня было бы хоть немножко ума" то я бы ерунду не говорил. Последнее добавил лично для тебя. А теперь попробую объяснить бестолковому - если рубль слабеет, то за полученный доллар приходится больше рублей, теперь попробуй ответить на простенький вопрос - в чем платятся пенсии, зарплаты пособия. конечно имеется и плохая составляющая - инфляция.
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10 час.
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