Нефтяные доходы России удвоились

Ирина Черных Не смешите. Цены не главное только для тех, кто сидит в министерствах с миллионными зарплатами плюс привилегии; в Госдуме - с полумиллионными зарплатами и привилегиями; губернаторам и прочим подобным чиновникам, которые воруют миллионамм и миллиардами.... А для простых россиян каждая копейка дорога, так как надо ещё семью кормить и детей ростить.

Александр Конкин Автора наверное выгнали ещё из 1 класса школы..? Как это 'слабый рубль, больше доходов'..? Юань был 7.7 стал 12.6.., откуда доход?