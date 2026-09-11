Эколог Вольпин: популяция медведей выросла и хищники осваивают новые территории

Медведи все чаще стали выходить к людям, причем новости приходят из разных регионов страны. Исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал три причины такого поведения хищников.
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