Эколог Вольпин: популяция медведей выросла и хищники осваивают новые территории

Медведи все чаще стали выходить к людям, причем новости приходят из разных регионов страны. Исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал три причины такого поведения хищников.