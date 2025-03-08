«Встречаем детей с лопатами и палками»: курганцы опасаются собачьих свор на улицах города. Видео

Жители Кургана жалуются на стаи собак, из-за которых людям страшно отпускать детей на улицу. На протяжении шести лет они вынуждены встречать и провожать школьников с палками и лопатами на случай нападения животных.
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