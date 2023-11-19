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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Леклер: «Если бы не машина безопасности, победа бы досталась нам»

По словам пилота «Феррари», если бы заезд проходил без происшествий, ему хватило бы темпа, чтобы удержать лидерство.

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