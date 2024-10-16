Жители Кузьминок могут пожаловаться на неубранную листву в ОАТИ

Как сообщает окружная газета «ЮВК», если не устраивает качество уборки опавших листьев во дворе или на улице, обратитесь в Единый диспетчерский центр ЖКХ (495) 539-5353 или напишите на портал «Наш город» gorod.
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