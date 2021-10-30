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Гороскоп на 30 октября по знакам Зодиака: Ракам смелость, а Рыбам стойкость

Гороскоп на 30 октября по знакам Зодиака: Ракам смелость, а Рыбам стойкость

В свой 24 лунный день в лунном календаре Луна находится в знаке зодиака Лев. А это значит, что день благоприятствует всем энергичным и действенным начинаниям: от организации спортивных или культурно-массовых мероприятий до корпоративной вечеринки.

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