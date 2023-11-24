«Принцесса», Олень и любовь: куда сходить и что посмотреть с 24 по 30 ноября

«Крымская газета» составила обзор самых ярких событий предстоящей недели. ТЕАТР Симферополь Государственный академический музыкальный театр Республики Крым «Приключения принца Флоризеля» 16+ 24 ноября, 18:30 Спектакль перенесёт зрителей в Лондон конца XIX века.
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