Эксперт Созин назвал главного тренера "Зенита" Семака измученным человеком

Известный футбольный эксперт Андрей Созин заявил, что ему жалко смотреть на глаза главного тренера петербургского "Зенита" Сергей Семака после поражения от московского "Спартака" в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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