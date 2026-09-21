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Граждане Сингапура начали получать деньги за 15 минут чтения в день

Граждане Сингапура начали получать деньги за 15 минут чтения в день

Граждане Сингапура начали получать деньги за 15 минут чтения в день. Программу разработал Национальный библиотечный совет, чтобы бороться с думскроллингом.

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