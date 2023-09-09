Правду не скроешь. Чем на самом деле была сталинская система. Андрей Фурсов

Борис Виленский

Сталинский период нужно изучать вдумчиво, систематически и философски. В СССР было много недостатков, но их перевешивают достоинства. Как правило, наши неудачи исключительно недальновидные действия политиков, многие из которых были либо скрытые предатели, либо весьма недалёкие люди, а зачастую просто карьеристы.