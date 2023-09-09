Новости - только актуальное

32 638 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Правду не скроешь. Чем на самом деле была сталинская система. Андрей Фурсов

Правду не скроешь. Чем на самом деле была сталинская система. Андрей Фурсов

Нужно понимать, что 1930-е годы, которые ошибочно сводят к так называемым «сталинским репрессиям», были очень сложным периодом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Виленский
Сталинский период нужно изучать вдумчиво, систематически и философски. В СССР было много недостатков, но их перевешивают достоинства. Как правило, наши неудачи исключительно недальновидные действия политиков, многие из которых были либо скрытые предатели, либо весьма недалёкие люди, а зачастую просто карьеристы.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх