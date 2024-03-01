В Севастополе объявлена воздушная тревога, Крымский мост перекрыт

В Севастополе началась воздушная тревога. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев. По информации telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация», движение на Крымском мосту временно остановлено.
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