МИД Китая: членство Индонезии в БРИКС позитивно повлияет на страны организации

Китай приветствует присоединение Индонезии к БРИКС и поздравляет республику с этим событием. Полноправное членство этой страны позитивно повлияет на страны организации и Глобального Юга, говорится в опубликованном на сайте МИД КНР сообщении.
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