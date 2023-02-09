Путь хохла-наглухо самоубиться об Россию...

Ложь убивает народ и государство. Почему Украина воюет в другой реальности Если смотреть украинское телевидение, слушать интервью украинцев, разговаривать с гражданами Украины в соцсетях, появляется ощущение какой-то нереальности происходящего.
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