Медвежий угол

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Путь хохла-наглухо самоубиться об Россию...

Путь хохла-наглухо самоубиться об Россию...

    Ложь убивает народ и государство. Почему Украина воюет в другой реальности Если смотреть украинское телевидение, слушать интервью украинцев, разговаривать с гражданами Украины в соцсетях, появляется ощущение какой-то нереальности происходящего.

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