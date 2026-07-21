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Telex: дата-центр "Фидес" обыскали по делу о хищении из фонда культуры Венгрии

Telex: дата-центр "Фидес" обыскали по делу о хищении из фонда культуры Венгрии

Венгерские следователи изъяли оборудование из дата-центра с серверами правящей партии "Фидес". Обыск связан с делом о хищении средств Национального культурного фонда (NKA), сообщает издание Telex со ссылкой на заявления PR-директора партии по Берталана Хаваши и представителя прокуратуры Бач-Кишкуна Марианны Бодо.

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