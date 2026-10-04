Bild сообщил об увеличении числа пенсионеров на пособии в Германии

На конец I квартала 2026 года число немецких пенсионеров, получающих социальные выплаты, достигло рекордных 771,3 тыс.
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