Маск заявил о причастности Трампа к делу Эпштейна

Американский предприниматель Илон Маск 5 июня заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в материалах дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в секс-торговле и вовлечении в проституцию несовершеннолетних.
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