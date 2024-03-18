Путин был согласен обменять Навального на заключенных на Западе

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что был готов обменять блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) на заключенных в западных странах.
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