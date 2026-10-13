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Кухня и дом

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Личный опыт: как я разбиралась с заменой газовой плиты и избежала штрафа

Личный опыт: как я разбиралась с заменой газовой плиты и избежала штрафа

Мало кто задумывается о том, что привычная газовая плита на кухне — это не просто удобный прибор, а устройство с ограниченным сроком службы.

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