В Калуге родились 87 малышей

За шесть дней, с 10 по 15 июня 2024 года в Калуге родились на свет 40 девочек и 47 мальчиков, в том числе - одна двойняЗа шесть дней, с 10 по 15 июня 2024 года в Калуге родились на свет 40 девочек и 47 мальчиков, в том числе - одна двойня.