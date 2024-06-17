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Калужские новости

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В Калуге родились 87 малышей

В Калуге родились 87 малышей

За шесть дней, с 10 по 15 июня 2024 года в Калуге родились на свет 40 девочек и 47 мальчиков, в том числе - одна двойняЗа шесть дней, с 10 по 15 июня 2024 года в Калуге родились на свет 40 девочек и 47 мальчиков, в том числе - одна двойня.

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