Ушки-хвостики

5 452 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    А в Атырау(Казахстан) тюлененка "люди" забили камнями... Дикари, однако!Застрял, маленьки...
  • Халида Мендыбаева
    Конечно же, этот крысюк помнит, где его спасли от смерти. Дикий ни за что бы не пришёл и не устроился так основательн...Когда опоссуму хо...
  • Виктория Иванова
    Жалко тех животинок, на которых напяливают одежки, а вообще они все прекрасны, а свинюшка просто неотразима.Очаровательные жи...

Как будто нарисованные – 18 фото животных с необычной внешностью

Как будто нарисованные – 18 фото животных с необычной внешностью

В этой подборке много красок, неожиданных рисунков и цветов – и без всяких окрашиваний. Некоторым животным удивительно повезло с внешностью, а они сами об этом даже не догадываются… Этот кот мог бы быть талисманом какого-нибудь футбольного клуба Не каждый день увидишь котика в модных штанах Вы посмотрите, какая удивительная мордочка Природа постаралась Мимо такого по улице не пройти, не оглянувшись Истинно лесное диво Больше красок! В толпе не затеряется Витилиго Котик по кличке Муха Уникальная расцветка для таксы Это не далматинец Словно холст художника До чего хорошенький Разноглазый, двуликий – настоящая редкость Тот самый бровастый Сквид Оскар и его улыбка Джокера Звезда кадра!    .

Вернуться к статье
1
Обсудить

Картина дня

наверх