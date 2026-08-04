Основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Сара Вагенкнехт в интервью Ostdeutsche Allgemeine заявила о том, что урегулирование украинского конфликта не может состояться без учета интересов безопасности всех сторон, включая Россию.
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