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Вагенкнехт: без России мир на Украине невозможен

Основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Сара Вагенкнехт в интервью Ostdeutsche Allgemeine заявила о том, что урегулирование украинского конфликта не может состояться без учета интересов безопасности всех сторон, включая Россию.

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