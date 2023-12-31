Спецборт МЧС доставил в Москву 25 пострадавших при обстреле Белгорода

Это те, кто пострадал сильнее всего при теракте.Pr Scr t.me/mchs_official--> Медицинский спецборт МЧС с раненными в результате атаки ВСУ на Белгород прибыл в Москву, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.
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