Восстановление Большого Соленого озера будет способствовать экологии и здоровью

Внутренние моря по всему миру пересыхают из-за увеличения потребления человеком воды и ускорения изменения климата, а их высыхание приводит к высвобождению вредной пыли, которая загрязняет окружающие районы во время опасных пыльных бурь, сообщает «phys.
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