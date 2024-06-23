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Восстановление Большого Соленого озера будет способствовать экологии и здоровью

Восстановление Большого Соленого озера будет способствовать экологии и здоровью

Внутренние моря по всему миру пересыхают из-за увеличения потребления человеком воды и ускорения изменения климата, а их высыхание приводит к высвобождению вредной пыли, которая загрязняет окружающие районы во время опасных пыльных бурь, сообщает «phys.

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