Диетолог рассказала, как сделать новогодний стол безопасным для здоровья

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная в интервью радио Sputnik объяснила, что новогодний стол не должен быть обязательно максимально вредным, и рассказала, что стоит убрать со стола ради сохранения здоровья.