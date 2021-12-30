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Диетолог рассказала, как сделать новогодний стол безопасным для здоровья

Диетолог рассказала, как сделать новогодний стол безопасным для здоровья

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная в интервью радио Sputnik объяснила, что новогодний стол не должен быть обязательно максимально вредным, и рассказала, что стоит убрать со стола ради сохранения здоровья.

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