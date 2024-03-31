Стилист Алексей Сухарев рассказал, для чего создавался «Модный приговор»

Стилист Алексей Сухарев в новом выпуске «Не с той ноги» с Дмитрием Игнатовым рассказал, как он относится к Александру Рогову, для чего создавалась программа «Модный приговор», почему дизайнерам так сложно придумывать новые фасоны и зачем смотреть Недели моды.
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