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Стилист Алексей Сухарев рассказал, для чего создавался «Модный приговор»

Стилист Алексей Сухарев рассказал, для чего создавался «Модный приговор»

Стилист Алексей Сухарев в новом выпуске «Не с той ноги» с Дмитрием Игнатовым рассказал, как он относится к Александру Рогову, для чего создавалась программа «Модный приговор», почему дизайнерам так сложно придумывать новые фасоны и зачем смотреть Недели моды.

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Комментарии
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А Кудасов
Ерунда не нужная. Без них бы обошлись. Я про &quot;Модный приговор&quot;. Это создавалось от отсутствия возможности тупоголовым телевизионщикам придумать что то лучше. А старой обезьяне Васильеву что бы поумничать перед вислоухими и покрасоваться нашитыми, не хуже чем у петуха Киркорова, разноцветными пиджачками и шарфиками.
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