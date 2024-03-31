Стилист Алексей Сухарев рассказал, для чего создавался «Модный приговор»

А Кудасов

Ерунда не нужная. Без них бы обошлись. Я про "Модный приговор". Это создавалось от отсутствия возможности тупоголовым телевизионщикам придумать что то лучше. А старой обезьяне Васильеву что бы поумничать перед вислоухими и покрасоваться нашитыми, не хуже чем у петуха Киркорова, разноцветными пиджачками и шарфиками.