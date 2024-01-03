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“Нам ничего не светит”, – Земфира* вышла на связь со своими подписчиками в Новый год

“Нам ничего не светит”, – Земфира* вышла на связь со своими подписчиками в Новый год

Земфира* вышла на связь и поздравила подписчиков с Новым годом песней “Нам ничего не светит”, а потом решила себя похвалить.

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Комментарии
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Сергей Каримов
Тоскуешь по концертам в России ? - &quot;свободна!&quot;
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23 час.
ТБ
Татьяна Бут
Господи! Свободна! А кто ж у тебя эту свободу отнимал, что ты только сейчас почувствовала себя свободной? Как хотела, так жила, что хотела то и пела.
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19 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Никогда не нравилась, да и внешне неопрятная и , по слухам, выпивающая
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14 час.

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