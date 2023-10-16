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В Санкт-Петербурге банда азербайджанцев держит в страхе сразу несколько районов города

В Санкт-Петербурге банда азербайджанцев держит в страхе сразу несколько районов города

Юрий Кот Тг-канал Многонационал сообщает, что в Санкт-Петербурге банда азербайджанцев держит в страхе сразу несколько районов города: они избивают людей (русских, естественно), устраивают погромы в заведениях общественного питания, торговых центрах, совершают постановочные ДТП и ряд других преступлений.

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