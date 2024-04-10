Картельный договор: где США вербуют наркодилеров для отправки на Украину

Вербовка представителей латиноамериканских наркокартелей для отправки на Украину происходит исключительно на территории США, в посольствах России в Мексике или Колумбии о подготовке бойцов в этих странах не слышали, заявили там «Известиям».
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