Billy Magnussen Joins Sarah Goldberg in AMC’s Silicon Valley Drama

Billy Magnussen (Made for Love, HBO’s one-and-done The Franchise) has boarded the cast of AMC Studios’ Silicon Valley series from writer and showrunner Jonathan Glatzer (Succession, Bad Sisters, Better Call Saul).
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