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Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    А для чего печать всякую подобную хрень? Модераторы? Вы что творите?Goldbergs Renewed...

Billy Magnussen Joins Sarah Goldberg in AMC’s Silicon Valley Drama

Billy Magnussen Joins Sarah Goldberg in AMC’s Silicon Valley Drama

Billy Magnussen (Made for Love, HBO’s one-and-done The Franchise) has boarded the cast of AMC Studios’ Silicon Valley series from writer and showrunner Jonathan Glatzer (Succession, Bad Sisters, Better Call Saul).

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