Минпромторг составил список машин для чиновников

В перечень попал китайский бренд. фото: vk.com/aurusrussia Минпромторг рекомендовал автомобили российских и китайских брендов для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях.
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