США возобновят поставки 500-фунтовых бомб в Израиль

Global Look Press/Horst Galuschka/dpa Администрация президента США Джо Байдена возобновит поставки 500-фунтовых бомб в Израиль после приостановки в мае, но продолжит воздерживаться от поставок 2000-фунтовых бомб из-за опасений по поводу их использования в густонаселенном секторе Газа.