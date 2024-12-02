Андрей Малахов с женой пришел на вечеринку Филиппа Киркорова

Ведущий Андрей Малахов и Наталья Шкулева нечасто могут встретиться из-за своей плотной занятости. Однако недавно они сделали исключение и посетили вечерину Филиппа Киркорова, посвящённую презентации его нового видеоклипа.
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