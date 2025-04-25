IT-эксперт Рудая рассказала о схеме мошенничества "Два звонка"

Мошенники сначала заводят жертву, а потом предлагают помощь от "компетентных органов".В современном информационном пространстве активно распространяется многоступенчатая мошенническая схема, известная как "Два звонка", о которой предупредила, эксперт по информационной безопасности компании СКБ "Контур" Екатерина Рудая.