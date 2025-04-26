Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области

РИА Новости/Сергей Бобылев Начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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