Из Сербии в РФ экстрадировали россиянина, создавшего дома нарколабораторию

Сербия экстрадировала в РФ россиянина, который в 2023 году оборудовал в жилом доме в Воронеже химическую лабораторию по созданию амфетамина для дальнейшего сбыта.
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