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Zero Hedge

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US-Backed SDF Leader Joins Sharaa Regime As Presidential Advisor After Kurdish Force Dissolved

US-Backed SDF Leader Joins Sharaa Regime As Presidential Advisor After Kurdish Force Dissolved

US-Backed SDF Leader Joins Sharaa Regime As Presidential Advisor After Kurdish Force Dissolved Via The Cradle Self-proclaimed Syrian President Ahmad al-Sharaa has appointed Kurdish leader Mazloum Abdi as a presidential advisor, following the dissolution of the Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF) in an integration deal with Damascus earlier this week.

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