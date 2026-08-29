US-Backed SDF Leader Joins Sharaa Regime As Presidential Advisor After Kurdish Force Dissolved Via The Cradle Self-proclaimed Syrian President Ahmad al-Sharaa has appointed Kurdish leader Mazloum Abdi as a presidential advisor, following the dissolution of the Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF) in an integration deal with Damascus earlier this week.
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