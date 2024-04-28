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Париж решил показать, что такое ядерное сдерживание России по-французски

Париж решил показать, что такое ядерное сдерживание России по-французски

Когда 21 февраля 2023 года российский лидер Владимир Путин заявил о приостановке участия Москвы в договоре между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), так как Вашингтон не единственный вероятный противник, французский президент Эмманюэль Макрон громче всех кричал, что ядерный потенциал «миролюбивого» Парижа не угрожает РФ и его не надо учитывать.

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