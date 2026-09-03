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Пятый канал

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«Ребята, без нас вы фейковые»: Дегтярев — о допуске России к Олимпийским играм

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что российская сборная допущена к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе в 2028 году и готовится к выступлению.

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