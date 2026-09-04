Собянин: Москва помогает бизнесу наращивать присутствие на зарубежных рынках

Мэр Москвы Сергей Собянин в сообщении, опубликованном в его официальном канале на отечественной платформе MAX, рассказал, как Московский экспортный центр (МЭЦ), которому в этом году исполняется девять лет, оказывает помощь столичным предпринимателям в продвижении своей продукции за границей.