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Собянин: Москва помогает бизнесу наращивать присутствие на зарубежных рынках

Собянин: Москва помогает бизнесу наращивать присутствие на зарубежных рынках

Мэр Москвы Сергей Собянин в сообщении, опубликованном в его официальном канале на отечественной платформе MAX, рассказал, как Московский экспортный центр (МЭЦ), которому в этом году исполняется девять лет, оказывает помощь столичным предпринимателям в продвижении своей продукции за границей.

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