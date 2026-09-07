Страна и люди
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Страна и люди

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Так сколько же добрых русских людей участвовало в крестном ходе?

Так сколько же добрых русских людей участвовало в крестном ходе?

С местЪ пишут.Тут  возник  вчера  небольшой  спор.  В официальных новостях  сообщили, что в  общемосковском  крестном  ходе  приняло  участие  около 100 тысяч  человек.

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