Так сколько же добрых русских людей участвовало в крестном ходе?

С местЪ пишут.Тут возник вчера небольшой спор. В официальных новостях сообщили, что в общемосковском крестном ходе приняло участие около 100 тысяч человек.
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