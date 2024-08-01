WRC представила календарь на 2025 год

M-SportОрганизаторы чемпионата мира по классическому ралли WRC представили календарь на сезон 2025 года — серия проведёт свой крупнейший сезон с 2008 года, если утверждённый расширенный до 14 этапов чемпионат пройдёт без отмены отдельных уик-эндов.
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