WRC представила календарь на 2025 год

M-SportОрганизаторы чемпионата мира по классическому ралли WRC представили календарь на сезон 2025 года — серия проведёт свой крупнейший сезон с 2008 года, если утверждённый расширенный до 14 этапов чемпионат пройдёт без отмены отдельных уик-эндов.