В Томской области полицейские помогают школьникам изучать на каникулах «Азбуку безопасности»

Около 100 школьников приняли участие в квесте «Азбука безопасности», в рамках которого сотрудники ОМВД России по Шегарскому району напомнили детям о правилах безопасного поведения на улице, дома, в лесу и на водоемах в летний период.
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