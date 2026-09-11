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Набиуллина привела первые данные по использованию цифрового рубля

Набиуллина привела первые данные по использованию цифрового рубля

Открыто 87 тысяч счетов, проведено 50 тысяч операций гражданами РФ за первые десять дней сентября с момента внедрения цифрового рубля, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина 11 сентября.

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