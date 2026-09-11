Набиуллина привела первые данные по использованию цифрового рубля

Открыто 87 тысяч счетов, проведено 50 тысяч операций гражданами РФ за первые десять дней сентября с момента внедрения цифрового рубля, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина 11 сентября.
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