Интересные салаты на Новый год

С наступлением декабря наши вкусовые рецепторы буквально настраиваются на праздничные салаты: «Оливье», «Мимозу», «Крабовый», «Сельдь под шубой» и так далее Однако не стоит ограничиваться только этими рецептами.
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