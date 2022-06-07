Мировое обозрение

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Мой дом снова крепость

Мой дом снова крепость

Верховный суд расширил понятие предела необходимой самообороны.  Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Сергеевич Груздев открытым текстом отметил — цитирую: «Теперь совсем необязательно доказывать, что незаконное проникновение сопровождалось угрозой насилия.

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