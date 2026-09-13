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Царьград

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Антон Заболотный рассказал о покупке автомобилей за 450 тысяч

Антон Заболотный рассказал о покупке автомобилей за 450 тысяч

Антон Заболотный, бывший игрок «Спартака», рассказал о своих автомобилях и отношении к ним. Также затронул тему своей дисквалификации на шесть месяцев за допинг, происшедшую в мае.

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