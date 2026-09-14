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Глава Ассоциации фигурного катания Финляндии об участии Бойковой и Козловского в Гран-при: «У страны-организатора нет другого выбора, кроме как пригласить их»

Председатель Ассоциации фигурного катания Финляндии Йоуко Питкянен высказался о приглашении российских фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на этап Гран-при.

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