Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Бездетных мужчин старше 40 лет необходимо обложить налогом, чтобы стигматизировать их образ жизни, заявил протоиерей Андрей Ткачев.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Бездетных мужчин старше 40 лет необходимо обложить налогом, чтобы стигматизировать их образ жизни, заявил протоиерей Андрей Ткачев.
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