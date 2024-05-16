Молдавский политик Илан Шор, возглавляющий оппозиционный в стране блок «Победа», получил российский паспорт.
Молдавский оппозиционер Шор получил российский паспорт
Комментарии
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лл
лина любимцева
Нужно БРАТЬ ОДЕССУ и Одесскую область. Молдавия захочет войти в состав России. Вхождение в состав Румынии, куда втягивают Молдавию, поддерживает только 1/3 населения Молдавии. Остальные 2/3 молдаван поддерживают вхождение Молдавии в состав России.
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