Молдавский оппозиционер Шор получил российский паспорт

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лина любимцева

Нужно БРАТЬ ОДЕССУ и Одесскую область. Молдавия захочет войти в состав России. Вхождение в состав Румынии, куда втягивают Молдавию, поддерживает только 1/3 населения Молдавии. Остальные 2/3 молдаван поддерживают вхождение Молдавии в состав России.